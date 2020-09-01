Евсеев ответил на интерес к нему со стороны «Локомотива» и «Спартака»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев признался, что не думает о возможном переходе в «Локомотив» или «Спартак». Специалист сконцентрирован на своей нынешней работе.

— Отвлекают ли слухи? Я отдал 7-8 лет «Спартаку», столько же — «Локомотиву», поэтому сейчас эти все разговоры, — сказал Евсеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Конечно, слушаешь, читаешь, но когда это наступит, тогда наступит. Если я буду плохо работать здесь, там меня никто не будет ждать. Нужно поддерживать свой уровень. Надо работать. Конечно, понимаю, что выше головы в «Уфе» тяжело выпрыгнуть. В том году попытались, чуть не удалось. Сейчас нужно опуститься на землю и ходить по ней ногами.