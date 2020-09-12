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Евсеев отреагировал на поражение от «Тамбова»

15:54
Вадим Евсеев. Фото Instagram
Вадим Евсеев. Фото Instagram
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение от «Тамбова» (0:2) в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ.

— Проиграли в борьбе, много уступили в борьбе вверху, — сказал в эфире «Матч Премьер» Евсеев. — Нападающие «Тамбова» цеплялись за мяч, поэтому у соперника была инициатива в первом тайме. Необязательный штрафной в конце первого тайма привел к тому, что мы пропустили необязательный гол со стандарта.

— Сергей Первушин считает, что средняя линия «Тамбова» переиграла среднюю линию «Уфы» в этом матче. Согласны?

— Раз мы проиграли, то можно согласиться.

— В предыдущих интервью вы говорили о нехватке кадров в «Уфе». Можно ли говорить, что на фоне этого результата это...

— У нас все отлично, мы играем теми, кто у нас есть.

Тамбов — Уфа

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