Евсеев объяснил, почему вино попало в его «футбольный алфавит»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Instagram продолжает «футбольный алфавит». Специалист пообещал рассказывать о важных для себя вещах, начинающихся на каждую из букв русского алфавита. Он дошел до буквы «В».

— Буква В — это вино, — написал Евсеев. — Вроде бы не совсем футбольное слово. Но футбол это в том числе и отпуск после сезона. У профессионального игрока, тренера ритм жизни такой, что батарейки к концу чемпионата пустые. И обязательно надо хорошо отдохнуть, зарядиться эмоциями.

У нас в семье не любят отпуск на пляже. Мы путешествуем. Стараемся узнать что-то новое. Получить удовольствие от смены мест. От знакомства с другой культурой.

Никогда не думал, что к 40 годам начну интересоваться вином. Но когда впервые приехали в Тоскану, конечно, поехали на экскурсию по винодельням. И вдруг зацепило: стало интересно сравнивать вина, пробовать, запоминать.

Виноградники всегда очень красивы. Таня любит в них фотографироваться. А мне просто нравится эта медленная жизнь. Когда не спеша ходишь по старым улицам. Смотришь на виноград. На то как живут там люди. Заряжаешься силами.

Гави и Монтепульчано — мои любимые вина. И еще рислинг, хотя это уже не Италия. Может быть, странно, но белые мне нравятся больше красных. Даже зимой, в холода.

И я не против бокала красного вина за обедом или ужином для игроков. Снимает усталость, эмоциональную прежде всего. Здоровому тренированному молодому человеку это полезнее чем бутылка сладкой газировки.