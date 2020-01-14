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Евсеев на пляже c игроками и много бега. Как проходит кипрский сбор «Уфы»?

13:48
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«Уфа» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеоролик, посвященный сборам команды в кипрской Айя-Напе.

В нем в числе прочего запечатлены моменты с беговой работой футболистов, а также их поход на пляж в компании главного тренера команды Вадима Есеева.

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