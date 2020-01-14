Евсеев на пляже c игроками и много бега. Как проходит кипрский сбор «Уфы»?
13:48
«Уфа» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеоролик, посвященный сборам команды в кипрской Айя-Напе.
В нем в числе прочего запечатлены моменты с беговой работой футболистов, а также их поход на пляж в компании главного тренера команды Вадима Есеева.
Бежим смотреть новый выпуск «Дневников сборов»! https://t.co/gHVodIOCg1 pic.twitter.com/rmWaFivVeN— ФК УФА (@UfaFc) January 14, 2020
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