Евгений Марков: "Будут моменты, будут голы. Уверен, что нас прорвет"

Нападающий "Динамо" Евгений Марков, открывший счет в матче 23-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1 , поделился мнением о результате встречи, реализации моментов и турнирном положении своей команды.

– Сказал бы нам кто до матча, что будет ничья – были бы рады, – начал Марков. – Но сейчас есть расстройство, потому что очень здорово сыграли и в первом тайме, и во втором до пропущенного мяча. Потом, после пропущенного гола, очень сильно подсели.

– В последних матчах у "Динамо" плохо с реализацией. Насколько это довлело психологически?

– Евгений Бесчастных мне всегда говорил: "будут моменты, будут голы". Я уверен, что нас прорвет. Есть настрой, создаем моменты.

– Есть уверенность, что "Динамо" закончит сезон выше зоны стыковых матчей?

– Мы даже об этом не думаем. Все будет хорошо.

– На повторе видно, что эпизод с рукой – чистейший пенальти. Вы сами видели?

– Даже не знаю, как это комментировать. Я видел, что мяч попал в руку, но была она прижата или нет, не могу сказать. Сейчас будем смотреть. (Константин Колмаков)

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