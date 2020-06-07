Евгений Макеев: «У Карпина с Дзюбой была обоюдоострая неприязнь»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев вспомнил о работе с Валерием Карпиным и Массимо Каррерой. Россиянин покинул клуб при итальянце.

— Карпин — эмоциональный тренер, — сказал Макеев в интервью YouToube-каналу «У Кузьмича». — Напихать для него — вообще спокойно, как здравствуйте. С Дзюбой у Карпина были сложные отношения. Думаю, у них была обоюдная неприязнь. Не думаю, что они сработались бы вместе.

Карерра не сразу принял решение, что я ему не нужен. Прошел месяц после моего восстановления, тренировался отдельно. Чуть позже вернулся в основную группу, вышел на поле и снова почувствовал боль в колене. Удалось вернуться после повторной травмы и сначала все было хорошо, все нравилось. После зимы и трансферов уже стало понятно, что он на меня не рассчитывает.

При Массимо стали больше работать на физику. У Карреры были очень тяжелые недельные циклы на это. Всем стало легче играть из-за физических кондиций. Нам этого не хватало. Все знаменитые концовки того сезона — следствие именно этого.