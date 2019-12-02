Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко после матча с ЦСКА (1:0) отметил, за счет чего удалось обыграть армейцев.

— Была установка тренера забегать за спины защитников во втором тайме. Понимали, что ЦСКА уставший, будут образовываться свободные зоны. Получилось убежать. Хотел пробить в моменте с голом, но Игорь прочитал меня. В очередной раз. Поэтому просто покатил мяч.

— Что мешало так действовать в первом тайме?

— В первом тайме хотели держать мяч, контролировать игру. Но у ЦСКА неплохие игроки. В полузащите могут мяч держать. Вот они его забрали у нас и не отдавали. А во втором тайме стали отдавать передачи друг другу «в тело», а не забрасывать вперед. Все-таки надо мяч хотя бы сохранять.

— Качеством игры довольны? Первый тайм был не очень.

— Первый тайм был, как обычно. В последних матчах. А к тому, что было во втором, нам надо стремиться. Надо с первых минут так играть. Но мы все равно мы довольны тем, как все сложилось.

— У вас тяжелый график. Матчи с несколькими сильными командами подряд.

— Мы давно привыкли, что чем сложнее, тем лучше. На выезде ЦСКА обыгрываем, а с «Сочи» дома играем вничью. В головах сидит, что на сложных соперников больше концентрация и мотивация. (Ярослав Сусов)