Евгений Ловчев: «От дружбы ничего не осталось, но руку Бубнову при встрече пожму»

Экс-защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев, ставший героем Разговора по пятницам, рассказал о ссоре с Александром Бубновым.

— Почему рассорились с Бубновым?

— Кавазашвили позвал меня в комитет по борьбе с договорными матчами — был такой в РФС при Фурсенко. Создали три группы. Первая — профессионалы, туда входили Бубнов, Тарханов, Эштреков и я. Вторая — следователи. Третья — юристы. Если какой-то матч попадал под подозрение, мы разбирали, выносили вердикт — странная игра или нет. И вот появилась информация о матче «Петротрест» — «Химки», принесли видео. Бубнов, который в нашей группе считался главным, сказал: «Сначала я посмотрю, затем вы». Через неделю читаю в газете его интервью, мол, все ясно, договорняк!

— Аргументы?

— «Я, Ловчев и Эштреков пришли к такому выводу после просмотра». У меня шок! Игры-то еще не видел! Звоню в редакцию: «Бубнов давал интервью под диктофон?» — «Да» — «Запись сохранилась?» — «Конечно». Дают прослушать — слово в слово! Приезжаю на заседание комитета. Зачитываю интервью. Бубнов отмахивается: «Я такого не говорил!» — «Точно?» — «Да!» — «Врешь! Есть доказательства...» Вот с того момента наши дороги разошлись.

— Кому на заседании комитета Бубнов обещал лицо разбить?

— Эрзиманову, известному в прошлом судье. Он замечание Бубе сделал, когда тот на меня попер: «Саша, ты как разговариваешь?» А Бубнов: «Ты вообще молчи! Иначе морду набью!»

— Высокие отношения.

— От былой дружбы ничего не осталось, но руку Бубнову при встрече пожму. Как-то на телевидении столкнулись. Смотрю — народ вокруг сразу напрягся. Я рассмеялся: «Саш, все думают, что мы драться начнем. А давай поздороваемся». И протянул ладонь. Даже фотография есть. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью разговор — здесь.