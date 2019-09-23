Евгений Кафельников: «У «Спартака» квалифицированный тренер, с которым победы придут обязательно»

Экс-первая ракетка мира и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников оставил в Twitter сообщение, в котором написал, что у красно-белых квалифицированный тренер. По его словам, владелец клуба Леонид Федун убедил вернуться его на трибуны.

— Все-таки Леонид, сын Арнольда, убедил меня вновь купить сезонный абонемент. У нас, красно-белых квалифицированный тренер, с которым победы придут обязательно.

Напомним, что Кафельников отказался от абонемента на матчи «Спартака», так как не согласен с политикой Федуна.

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