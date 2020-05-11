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Евгений Кафельников: «Сейчас самое главное — вернуть футбол на стадионы»

11:39
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Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата России.

— Я жду возобновления РПЛ, — цитирует Кафельникова «Матч ТВ». — Далеко ходить не надо — уже 16 мая возобновится чемпионат Германии, бундеслига. Чемпионаты Италии и Испании тоже скоро вернутся. Это для всех поклонников самой популярной игры на планете Земля большой успех.

«Спартак» — отдельная тема для разговора. Сейчас самое главное — вернуть футбол на стадионы. Чтобы зрители вновь получали удовольствие. Мы этого очень ждем.

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