Евгений Гинер: «Никаких кардинальных перемен и смены курса не произойдет»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал сделку по приобретению госкорпорацией ВЭБ.РФ более чем 75 процентов акций клуба.

— Было принято очень важное для ПФК ЦСКА решение. Прежде всего я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ.РФ и наблюдательный совет за конструктивную позицию и поддержку клуба в непростой экономической ситуации, связанной в первую очередь с обслуживанием валютного кредита, полученного на строительство «ВЭБ Арены», — приводит слова Гинера «Коммерсант». — Еще раз хочу успокоить наших болельщиков: никаких кардинальных перемен и смены курса не произойдет. ЦСКА продолжит строительство новой команды и будет ставить самые высокие задачи, но уже с очень сильным и надежным партнером. При этом отдельно хотел бы отметить, что речь не идет о прямом госфинансировании футбольного клуба.

Но выбранный формат позволит ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства, сосредоточиться на спортивных результатах, а со временем предполагает возврат денежных средств, предоставленных ВЭБ.РФ.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр