Евгений Фролов о матче с ЦСКА: "На стадионе как будто засел старик Хоттабыч"

Вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов - о матче с ЦСКА (3:2) в 23-м туре чемпионата России.

– Победный гол "Оренбурга" получился очень эффектным, с невероятной траекторией полета мяча. Такой удар вообще реально отбить?

– Ну, у ЦСКА первый удар тоже немыслимый вышел. Деспот (форвард "Оренбурга" Джордже Деспотович. – прим. "СЭ") нормально на него ответил. На стадионе будто засел старик Хоттабыч и управлял мячами. Если серьезно, был хороший удар Джордже, который забил классный гол и принес нам победу, - цитируют Фролова "Известия".

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