«Это прерогатива руководства клуба». Новиков ответил на вопрос о возможной отставке

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение от «Химок» (0:1) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мы много моментов не реализовали. Нас устраивает, сколько создаем, но опять страдает реализация. Стоит отметить удачную игру вратаря «Химок». Если начнем забивать, то очков будет больше. Будут ли болельщики требовать отставки? Все возможно, но это прерогатива руководства клуба», — сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер».