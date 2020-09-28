РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Это прерогатива руководства клуба». Новиков ответил на вопрос о возможной отставке

21:07
Кирилл Новиков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кирилл Новиков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение от «Химок» (0:1) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мы много моментов не реализовали. Нас устраивает, сколько создаем, но опять страдает реализация. Стоит отметить удачную игру вратаря «Химок». Если начнем забивать, то очков будет больше. Будут ли болельщики требовать отставки? Все возможно, но это прерогатива руководства клуба», — сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Химки — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
15
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир