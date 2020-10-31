«Это неуважение к чемпионату». Николич — об игре «Локо» с «Сочи»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции прокомментировал поражение от «Сочи» (1:2) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.
— Как удалось переломить игру? Что вы сказали в раздевалке?
— Это останется внутри — то, что мы говорили. Но это и не так важно. Важнее, почему мы играли так в первом тайме, почем грубо ошибались, почему все спокойно и медленно. Мне надо узнать, что случилось. По мне это невозможно: в игре с «Баварией» сделали больше, чем можно, а через несколько дней — так. Это неуважение к домашнему чемпионату. Это самая важная проблема, которую нужно решить.
— Согласны, что «Сочи» одержал победу в непростое для «Локо» время?
— Согласен. Мы поменяли состав — 5-6 игроков свежих было. Но все это футболисты «Локомотива», которые должны тоже себя показывать на поле. Непонятно, почему игра в первом тайме была таким ужасом — не было концентрации, дисциплины, много ошибок и много подарков.
— Была ли недооценка соперника?
— «Сочи» — опытная команда, она оборонялась очень хорошо. Она использовала моменты, которые мы подарили. Соперники защищали результат, десять человек находились за линией мяча. (Гоша Чернов)
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