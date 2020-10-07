Бывший руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал «СЭ» новость о возможном закрытие стадиона красно-белых из-за несоблюдения мер безопасности.

— Не я инициатор таких решений, я не могу их ни одобрить, ни понять, — сказал Вартапетов «СЭ». — Закрытие стадиона на длительное время — дискриминационная мера, не имеющая ничего общего к одному факту нарушения санитарного регламента. На мой взгляд нужно либо оштрафовать однократно стадион, либо принять более адекватную меру, но не закрыть на 90 дней. Надеюсь, такого решения принято не будет. (Константин Колмаков)