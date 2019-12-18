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«Это дело клуба и игрока». Гендир «Сочи» — о расторжении контракта с Кудряшовым

19:57
Федор Кудряшов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Кудряшов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал «СЭ», что клуб принял решение расстаться с защитником Федором Кудряшовым, который пришел в команду летом этого года.

— Федор действительно покидает «Сочи», — отметил Рубашко. — Причины называть не хотел бы. Контракт расторгнут по обоюдному согласию.

— Сыграло ли здесь свою роль мнение нового главного тренера Владимира Федотова?

— Нет. Он только начинает свою работу. Расторжение контракта с Федором — дело исключительно клуба и игрока. (Дмитрий Зимин)

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