"Это были самые лучшие 6 месяцев для меня". Кварацхелия попрощался с "Локомотивом"

Полузащитник Хвича Кварацхелия прокомментировал уход из "Локомотива". Он перешел в московский клуб из грузинского "Рустави" на правах аренды в феврале 2019 года. 18-летний хавбек сыграл в 7 матчах чемпионата России и забил один мяч.

– Во-первых, спасибо футболистам, тренировочному штабу и каждому работнику и, конечно, болельщикам, – написал полузащитник в своем Instagram. – Это были самые лучшие 6 месяцев для меня. Я вырос не только как футболист, но и как человек. Огромное спасибо Юрию Палычу за то, что дал мне возможность играть в таком клубе, как "Локомотив". Спасибо помощникам тренера, они всегда справедливо указывали мне на мои ошибки. Это помогало мне в развитии как футболисту. Спасибо за все.

Что касается моего ухода из команды -это не было запланировано. Я знал, что буду играть весь сезон и был этому рад. Но, к сожалению, так не вышло. Большое спасибо за все! Вы подарили мне самые счастливые моменты в моей жизни! Болельщики, вы самые крутые люди в мире! Спасибо всем, кто принял близко к сердцу эту информацию, и кто обрадовался.

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