"Эта толпа напала на Пака. Диалога не было – только в лицо получил". Гайсин на суде – о конфликте с Мамаевым и Кокориным

Гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин в ходе дачи показаний на заседании Пресненского суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева ответил на вопросы адвокатов о повреждениях, который он получил в попытке изолировать своего знакомого, чиновника Минпромторга Дениса Пака от агрессивной компании. Инцидент произошел утром 8 октября 2018 года в кафе "Кофемания", по делу также проходят брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий.

– Кто проявил агрессию в конфликте? – вопрос адвоката Бушманова.

– Агрессию проявили Александр и Кирилл Кокорины

– Пак сказал, кто его ударил и обозвал?

– Нет.

– На следствии видели запись случившегося?

– Да.

– Прошу давать показания не по видео. Видели, как Мамаев оказывал агрессию к Паку?

– Физического действия не было. Были дискуссии. имею в виду слова, которыми выражался Мамаев в отношении к Паку. Но это было агрессивно. Поймите, когда я пришел, понимал, что происходит агрессия группы лиц. Что конкретно произошло, я не знал. но понимал, что эта толпа напала на Пака.

– Диалога не было с Мамаевым?

– Диалога не было. Я только в лицо получил.

– Вы хватали Мамаева?

– Уже после удара.

– Отталкивали?

– Да.

– Зачем?

– Просто компания подошла близко, я кого-то оттолкнул. Не факт, что это был Мамаев.

– Теперь расскажите про удар. Куда вам его нанесли?

– Куда-то между подбородком и очками. Сейчас понимаю, что, скорее всего, он бил не кулаком, а как-то ладонью. Очки выгнулись из-за удара, потом пришлось их вгибать. Также были ссадины на подбородке и губе. Не думаю, что у него кулак такого размера.

– Очки слетели?

– Нет, остались на лице. Они погнулись.

– Помните, где у вас были раны?

– Губа изнутри разбилась. Подбородку было больно где-то здесь (показывает на себе).

– Исходя из чего решили, что это повреждение возникло в результате действий Мамаева, а не по другой причине или само по себе?

– Других физических воздействий не было. Сам себе не мог нанести ущерб.

– Может, зубами губу прикусили?

– Нет. (Арман Мкртчян, Александр Рогулев)

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live