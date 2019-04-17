"Эта толпа напала на Пака. Диалога не было – только в лицо получил". Гайсин на суде – о конфликте с Мамаевым и Кокориным

Гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин в ходе дачи показаний на заседании Пресненского суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева ответил на вопросы адвокатов о повреждениях, который он получил в попытке изолировать своего знакомого, чиновника Минпромторга Дениса Пака от агрессивной компании. Инцидент произошел утром 8 октября 2018 года в кафе "Кофемания", по делу также проходят брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий.
– Кто проявил агрессию в конфликте? – вопрос адвоката Бушманова.
– Агрессию проявили Александр и Кирилл Кокорины
– Пак сказал, кто его ударил и обозвал?
– Нет.
– На следствии видели запись случившегося?
– Да.
– Прошу давать показания не по видео. Видели, как Мамаев оказывал агрессию к Паку?
– Физического действия не было. Были дискуссии. имею в виду слова, которыми выражался Мамаев в отношении к Паку. Но это было агрессивно. Поймите, когда я пришел, понимал, что происходит агрессия группы лиц. Что конкретно произошло, я не знал. но понимал, что эта толпа напала на Пака.
– Диалога не было с Мамаевым?
– Диалога не было. Я только в лицо получил.
– Вы хватали Мамаева?
– Уже после удара.
– Отталкивали?
– Да.
– Зачем?
– Просто компания подошла близко, я кого-то оттолкнул. Не факт, что это был Мамаев.
– Теперь расскажите про удар. Куда вам его нанесли?
– Куда-то между подбородком и очками. Сейчас понимаю, что, скорее всего, он бил не кулаком, а как-то ладонью. Очки выгнулись из-за удара, потом пришлось их вгибать. Также были ссадины на подбородке и губе. Не думаю, что у него кулак такого размера.
– Очки слетели?
– Нет, остались на лице. Они погнулись.
– Помните, где у вас были раны?
– Губа изнутри разбилась. Подбородку было больно где-то здесь (показывает на себе).
– Исходя из чего решили, что это повреждение возникло в результате действий Мамаева, а не по другой причине или само по себе?
– Других физических воздействий не было. Сам себе не мог нанести ущерб.
– Может, зубами губу прикусили?
– Нет. (Арман Мкртчян, Александр Рогулев)
Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.