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«Есть недобор очков, но в смотрим в будущее оптимизмом». Федотов — об итогах первого круга для «Оренбурга»

16:10
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итоги первого круга РПЛ для своей команды, отметив что у оренбуржцев старт чемпионата страны получился неудачным.

— Первый круг чемпионата России закончился очень важной для нас победой, — сказал в интервью клубной пресс-службе Федотов. — Мы оказались на восьмом месте, как и в прошлом году. Однако тогда у нас было 22 очка, но из-за того, что топы проигрывали, были только восьмыми. Есть определенный недобор очков, но смотрим с оптимизмом в будущее.

«Оренбург» в 15 матчах набрал 18 очков при 5 победах, трех ничьих и 7 поражениях. В числе побежденных команд — «Спартак» и «Динамо», главные тренеры которых после матча с оренбуржцами покинули свои команды.

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