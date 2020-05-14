Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил свое мнение по поводу возобновления турнира премьер-лиги.

— Как главный тренер сборной России я самым непосредственным образом заинтересован в том, чтобы футболисты как можно быстрее приступили к тренировкам и начали получать практику, — отметил Черчесов. — В этом плане национальная команда зависима от клубов, потому что основную подготовку игроки проходят в своих командах. На сегодняшний день мы видим, что в ряде европейских стран определены даты возобновления турниров. Уже в ближайший уик-энд пройдет тур в бундеслиге, где я в свое время провел несколько сезонов и хорошо знаю, с какой скрупулезностью там подходят к организации матчей. Если есть какие-либо шансы доиграть сезон в РПЛ, то, на мой взгляд, это нужно сделать. Тогда мы избежим кривотолков, связанных со спортивным принципом.

— Понятно, что командам необходимо определенное время — три-четыре недели — для подготовки, и в случае положительного решения, оно обязательно должно быть предусмотрено, — добавил Черчесов. — Только при таком развитии событий клубы будут находиться в равных условиях и займут те места, которые заслужили своими результатами. Естественно, при этом нужно самым серьезным образом проработать механизм, который позволит не допустить развития коронавирусной инфекции. Знаю, что руководство РФС вместе с Министерством спорта и другими профильными структурами сейчас плотно занимается этим вопросом, потому что ничто не может быть важнее здоровья людей. (Вячеслав Короткин)