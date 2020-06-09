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«Если посадят — буду носить передачки». Дочь Михаила Ефремова объяснила, почему она сидит дома после аварии с участием отца

00:14
Анна-Мария Ефремова. Фото Instagram
Анна-Мария Ефремова. Фото Instagram
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Российский актер, известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов попал в серьезную аварию в центре Москвы. Его дочь в Instagram объяснила, почему не поехала на место ДТП, выделив 5 причин.

«Почему я сижу дома, когда мой отец в беде:
1. Не Маленький, сам разберется.
2. Нечего ездить пьяным за рулем.
3. Никто вроде не умер.
4. У него есть директор, который занимается всеми этими делами, я тут ничем особо не помогу.
5. Если посадят — буду носить передачки и помогать мелким братьям и сестрам», — написала 19-летняя Анна-Мария.

Михаил Ефремов начал болеть за «Спартак» с 1976 года, когда клуб вылетел в первую лигу.

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