На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
– Вы намеревались избивать его?
– Да нет. Все устали, все планировали покушать. Если бы были намерения, мы бы вышли. Мы не хотели конфликта. Мне даже было неудобно, что девушка так нагло села в чужую машину.
– Если бы Соловчук извинился бы перед вами, дальше бы конфликт перешел в физическую стадию?
– Думаю, нет. Если бы он сказал, что произошло недоразумение, мы бы развернулись и ушли.
– Как долго шла беседа?
– Пара минут.
– Почему обхватили подбородок?
– То, что он говорил, не соответствовало ситуации. Мне просто не понравилось, и я обхватил.
– Этим жестом он попытался приостановить нелицеприятные вещи?
– Думаю, да.
– Вы планировали продолжать физические действия?
– Планировали только поехать поесть – ничего большее. (Илья Егоров)
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.
Суд над Кокориным и Мамаевым: Live