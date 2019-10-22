Назначены арбитры и инспекторы на матчи 14-го тура российской премьер-лиги.

Главным арбитром матча ЦСКА — «Динамо» стал Сергей Карасев. Также на этом матче будет использоваться ВАР (арбитры — Виталий Мешков и Алексей Сухой).

«Локомотив» и «Спартак» рассудит Алексей Еськов. На этой игре также будет работать ВАР (арбитры — Михаил Вилков и Василий Казарцев).

25 октября (пятница)

«Рубин» — «Урал»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

26 октября (суббота)

«Тамбов» — «Уфа»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Синер (Омск).

«Ахмат» — «Арсенал»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

«Ростов» — «Сочи»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

27 октября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

«ЦСКА» — «Динамо»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); ВАР — Виталий Мешков (Дмитров), АВАР — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

«Локомотив» — «Спартак»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

«Краснодар» — «Оренбург»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Антон Фролов (Москва); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

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