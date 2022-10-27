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Судейство

Сегодня, 13:18

ЭСК РФС заменила красную карточку защитника «Нижнего Новгорода» Каккоева на желтую

Артем Бухаев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», после рассмотрения эпизодов матча 14-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Краснодаром» (0:2) ЭСК РФС приняла решение заменить красную карточку защитника нижегородской команды Никиты Каккоева на желтую.

Тем не менее, защитник «Нижнего Новгорода» пропустит встречу 15-го тура против «Крыльев Советов», так как на 83-й минуте матча против «Краснодара» был предупрежден еще одной желтой карточкой.

Никита Каккоев
РПЛ
ФК Нижний Новгород
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Квинси Промес

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 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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