ЭСК РФС заменила красную карточку защитника «Нижнего Новгорода» Каккоева на желтую

Как стало известно «СЭ», после рассмотрения эпизодов матча 14-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Краснодаром» (0:2) ЭСК РФС приняла решение заменить красную карточку защитника нижегородской команды Никиты Каккоева на желтую.

Тем не менее, защитник «Нижнего Новгорода» пропустит встречу 15-го тура против «Крыльев Советов», так как на 83-й минуте матча против «Краснодара» был предупрежден еще одной желтой карточкой.