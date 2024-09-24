ЭСК РФС рассмотрит эпизод со второй карточкой нападающего «Динамо» Маухуба

ЭСК РФС рассмотрит жалобу «Динамо» на вторую желтую карточку Эль-Мехди Маухуба, полученную в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2) на 74-й минуте. Об этом «СЭ» сообщили в службе-коммуникаций РФС.

Маухуб начал игру на скамейке запасных и вышел на замену во втором тайме. Уже спустя четыре минуты после появления на поле он получил первую желтую карточку, а еще через три минуты Иванов удалил нападающего.

По итогам девяти туров «Динамо» с 17 очками занимает четвертое место в чемпионате России. «Спартак» (16) идет пятым в турнирной таблице.