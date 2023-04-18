ЭСК РФС по обращению «Оренбурга» рассмотрит четыре эпизода матча с «Локомотивом»

ЭСК РФС по обращению «Оренбурга» рассмотрит четыре эпизода из матча команды против «Локомотива» в 23-м туре чемпионата России (1:4).

«Оренбург» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть четыре момента из матча против «Локомотив». Будут изучены эпизоды на 10-й, 45-й, 50-й и 76-й минутах игры — засчитанный гол в ворота «Оренбурга», незачитанный гол в ворота «Локомотива», назначенный пенальти в ворота «Оренбурга» и неназначенный пенальти в ворота «Локомотива», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы РФС.

После этого матча «Оренбург» идет на 8-й позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Локомотив» поднялся на 10-е место, набрав 28 очков.