Эсекиэль Понсе: "В Греции в меня поверили, и это вылилось в голы. Надеюсь, в "Спартаке" это продолжится"

Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе выразил надежду, что тренеры клуба будут доверять ему и регулярно выпускать на поле. 22-летний форвард перешел в столичный клуб этим летом из "Ромы". В прошлом сезоне он играл за АЕК на правах аренды и забил 21 гол в чемпионате и Кубке Греции.

- В Греции произошло то, чего не было в других командах: тренер в меня поверил и стал ставить на игры, - сказал Понсе в интервью пресс-службе клуба. - Ко мне пришла уверенность в силах. Это вылилось в голы, как результат - 21 гол в Греции. Надеюсь, здесь эта тенденция продолжится, и я буду радовать "Спартак" забитыми голами.