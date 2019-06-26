16:55 | Футбол — РПЛ

Эсекиэль Понсе: "В Греции в меня поверили, и это вылилось в голы. Надеюсь, в "Спартаке" это продолжится"

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Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе выразил надежду, что тренеры клуба будут доверять ему и регулярно выпускать на поле. 22-летний форвард перешел в столичный клуб этим летом из "Ромы". В прошлом сезоне он играл за АЕК на правах аренды и забил 21 гол в чемпионате и Кубке Греции.

- В Греции произошло то, чего не было в других командах: тренер в меня поверил и стал ставить на игры, - сказал Понсе в интервью пресс-службе клуба. - Ко мне пришла уверенность в силах. Это вылилось в голы, как результат - 21 гол в Греции. Надеюсь, здесь эта тенденция продолжится, и я буду радовать "Спартак" забитыми голами.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=5wmFFZ1LLcw&feature=youtu.be

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