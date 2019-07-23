Ещенко пропустит 2 недели из-за трамвы

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко пропустит 2 недели из-за повреждения, полученного в субботнем матче 2-го тура премьер-лиги с "Ростовом" в гостях (2:2), информирует канал клуба в Telegram. Игрок покинул поле в первом тайме.

В результате медицинского обследования футболиста у него было выявлено частичное повреждение капсулы левого коленного сустава.

Напомним, в декабре 2018 года Ещенко перенес операцию после разрыва крестообразной связке. Затем он в рекордные сроки прошел реабилитацию – уже в конце марта спартаковец работал в общей группе.

​Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр