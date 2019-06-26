Ещенко – о фанатском управлении "Спартаком": "Люди должны быть адекватные, а не какие-то гадости делать"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после матча 1-го тура Кубка Париматч Премьер с "Ростовом" (0:2) поделился мнением о вероятной реформе управления красно-белым клубом.

– В Катаре команда бежала, сейчас "Спартаку" тяжелее...

– Вообще не вижу разницы. Что тогда, что сейчас... На тот момент мы были лучше физически готовы. Все сложилось удачно.

– Какие цели славите на сезон перед собой?

– Как можно больше сыграть матчей, показывать свой уровень, доказывать, что я еще способен приносить пользу команде. В плане физических кондиций чувствую себя нормально.

– Как вы восприняли новость о том, что с 2023 года болельщики будут управлять командой?

– Мы дискутировали на эту тему. В лондонском "Арсенале" у болельщиков есть какой-то процент акций. Если люди будут адекватные и приносить пользу команде, а не какие-то гадости делать, тогда да... Нужно с умом подойти к этому, правильно все сделать. (Гоша Чернов)

Стать народной командой. Что имеет в виду Леонид Федун