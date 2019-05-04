"Урал" и "Спартак" определились со стартовыми составами на матч 27-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт премьер-лиги. Встреча пройдет сегодня, 4 мая, начало – в 14.00 по московскому времени.

Стартовый состав "Урала": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Бикфалви, Погребняк.

Запасные: Баклов, Данцев, Шанбиев, Динга, Ароян, Фидлер, Бавин, Катрич, Емельянов, Араторе, Панюков, Ильин.

Стартовый состав "Спартака": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Ломовицкий, Фернанду, Мельгарехо, Зе Луиш.

Запасные: Терешкин, Поплевченков, Комбаров, Мамин, Глушаков, Ташаев, Игнатов, Ханни, Умяров, Глушенков, Мелкадзе.

"Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 33 очка. "Спартак" располагается на 5-й строчке, набрав 40 баллов.