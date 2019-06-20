Ерохин заявил, что цель "Зенита" в Лиге чемпионов - выход из группы

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин в интервью пресс-службе клуба поделился своими ожиданиями от Лиги чемпионов.

– Поделитесь своими ожиданиями от Лиги чемпионов.

– Главный клубный турнир Европы, праздник футбола. Естественно, мы хотим пройти как можно дальше, наша первая цель – выход из группы. Не хотелось бы загадывать слишком далеко. Посмотрим, кто нам попадется при жеребьевке.



– У вас есть какие-нибудь предпочтения в этом плане? Хотели ли бы в соперники топ-клубы или команды послабее?

– На самом деле, в таком турнире все матчи значимые. Три года назад я с "Ростовом" играл в Лиге чемпионов в одной группе с "Атлетико", "Баварией" и ПСВ, и нам удалось выйти с третьего места в Лигу Европы. Такие матчи очень сильно мотивируют и закаляют, это большой, ни с чем не сравнимый опыт для любого игрока.



– Какой результат в Лиге чемпионов вы бы сочли достойным?

– Не хотелось бы мыслить такими критериями. Нужно ставить максимальные задачи, выиграть каждый матч. А там время покажет.

Напомним, "Зенит" стал чемпионом России в сезоне-2018/19.

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