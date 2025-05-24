Ерохин о том, что «Зенит» проиграл «Краснодару» в чемпионской гонке: «Сложно подобрать слова, все расстроены»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итоги сезона-2024/25.

В субботу, 24 мая команда из Санкт-Петербурга обыграла «Ахмат» (3:0) в 30-м туре РПЛ, но стала второй в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» в параллельном матче победил «Динамо» (3:0) и занял первое место, опередив сине-бело-голубых на 1 очко.

— Сложно что-то говорить. Сложно подобрать слова, потому что все расстроены. Хотелось бы сказать спасибо болельщикам, которые до конца нас поддерживали. Практически всегда был полный стадион. Весь сезон у нас практически полный стадион, гнали нас вперед.

— Второе место — это все равно медаль.

— «Зенит» всегда ставит перед собой самые высокие цели и задачи. Конечно же, результат не может нас радовать.

«Зенит» становился чемпионом России в шести предыдущих сезонах подряд.