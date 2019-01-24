Эрик Штоффельсхаус: "Перед переходом в "Локомотив" Фарфан сказал: "Эрик, я буду жать на газ!"

Бывший спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус рассказал в интервью "Спорт день за днем", что пообещал ему Джефферсон Фарфан при переходе в стан "железнодорожников".

– Фарфан – ваш первый трансфер в "Локо", и сразу сумасшедший риск. Форвард за предыдущие 2,5 года провел всего 20 матчей, забил 3 гола. Любой скажет: да этот парень уже мысленно закончил карьеру, уехав в Эмираты. Вы понимали, что можете сразу стать объектом для насмешек в России?

– Да, это был риск, все отлично понимал. Но я не тот человек, который делает только простые шаги, чтобы избежать вопросов общественности. Очевидные решения и без тебя найдут. Обойти конкурентов можно только какими-то неожиданными ходами. Что два года назад все думали о Фарфане? То, что вы сказали: он старый, уехал доигрывать на Восток, забудьте о нем. Максимум – кто-то мог посмотреть статистику, убедиться, что даже в Эмиратах у него нет забитых мячей, и окончательно вычеркнуть из списков. Это как раз идеальная ситуация – Фарфан видел такое отношение со стороны европейских клубов, у него не было серьезных альтернатив. Надо было лишь задать себе вопрос: а это правда, что Джеффа можно забыть? Я это предполагаю или знаю точно? Нет, не точно. И начинаешь разматывать клубок. Это тем проще, что Фарфан долгое время был у меня перед глазами, я с ним познакомился больше десяти лет назад, отлично представляю его футбольные и человеческие качества. Он никогда не сдается! Где Джефф, там титулы, он ведет свои команды к ним. В каждом клубе перуанец выигрывал или чемпионат, или Кубок страны. Сейчас у него восемь золотых медалей и четыре Кубка. Повод присмотреться повнимательнее? Я решил, что да. Свою аргументацию для Фарфана уже приводил выше. В конце добавил: "Я иду на риск. Ты со своей стороны не подведешь?" – "Даже не сомневайся, Эрик, я буду жать на газ", – ответил Фарфан. По его тону я понял, что риск с моей стороны минимальный, мне не будет стыдно за трансфер.

– Вопросы все равно возникали.

– Первые полгода получились для форварда не самыми простыми. Один гол за весну, прохладное отношение прессы, тема с якобы лишним весом Джеффа, что не было правдой – Геркус недавно демонстрировал фотографию. Но вы заметили, чтобы Фарфан захандрил или начал искать врагов? Он продолжал упорно вкалывать, забив в следующем сезоне 14 мячей и сыграв ключевую роль в чемпионстве "Локомотива".

Если кто-то далек от российского футбола, не видел матчей нашей команды, я им рекомендую включить встречу в Питере "Зенит" – "Локомотив" (0:3), понаблюдать за действиями перуанца. Сыграть на таком уровне в мире могут единицы. И этого форварда мы получили абсолютно бесплатно. В этом и заключается работа спортивного директора – приглашать качественных футболистов, не разбрасываясь деньгами. Для этого частенько требуются неочевидные шаги. По Крыховяку же тоже на европейском рынке ходили разные суждения, все знали, за сколько его взял "ПСЖ", однако после перехода отзывы были уже не такими восторженными. Самое время атаковать, зная возможности Гжегожа! В итоге прекрасный трансфер с экономической и спортивной точек зрения.