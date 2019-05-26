"Енисей" предложил "Зениту" устроить коридор для игроков красноярской команды

В преддверии матча 30-го тура чемпионата России "Енисей" обратился к "Зениту" с необычным предложением.

Красноярский клуб, досрочно покинувший премьер-лигу, предложил сине-бело-голубым устроить "обряд удачи" в виде коридора для вылетевшей команды.

– В некоторых лигах есть чемпионский коридор, давайте в РПЛ введем обряд удачи? Когда чемпионская команда провожает живым коридором вылетающую, чтобы та вернулась в следующем сезоне! "Зенит", согласны? – говорится в сообщении "Енисея".

​– Коллеги, несколько простых правил: – бадлон; – поребрик; – греча; – тоннель, – ответила пресс-служба петербургского клуба, намекая на замену слова "коридор" в соответствии с речью жителей Санкт-Петербурга.