Официальный Твиттер "Енисея" поздравил полузащитника Дмитрия Торбинского с 35-летием.

– Мы поздравляем Диму с этим днем, желаем удачи, счастья, семейного благополучия, крепкого здоровья и футбольных успехов! – написал "Енисей".

Торбинский перешел в "Енисей" в августе 2018-го из "Балтики". В текущем сезоне хавбек провел 10 матчей за красноярскую команду и не отметился результативными действиями.

Торбинский выступал за "Спартак", "Краснодар", "Локомотив" и "Рубин". Провел за сборную России 30 матчей и забил два мяча. Является автором победного гола в ворота Голландии на чемпионате Европы 2008 года. Становился бронзовым призером ЧЕ-2008.