"Енисей" объявил о переходе форварда "Крыльев" Соболева на правах аренды

Как ранее сообщал "СЭ", "Енисей" арендовал нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева. 21-летний форвард будет выступать за красноярский клуб на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона.

"Енисей" оригинально объявил о переходе Соболева в своем Твиттере, представив игрока в образе покемона.

21-летний нападающий самарских "Крыльев Советов" @fckssamara Александр Соболев переходит в красноярский "Енисей". Игрок арендован до конца сезона 2018/2019.



Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/G3yPHuVS2c – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 2 февраля 2019 г.

В текущем сезоне Соболев провел 13 матчей за "Крылья Советов" и забил 2 гола.

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