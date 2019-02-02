17:33 | Футбол — РПЛ

"Енисей" объявил о переходе форварда "Крыльев" Соболева на правах аренды

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Как ранее сообщал "СЭ", "Енисей" арендовал нападающего "Крыльев Советов"  Александра Соболева. 21-летний форвард будет выступать за красноярский клуб на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона.

"Енисей" оригинально объявил о переходе Соболева в своем Твиттере, представив игрока в образе покемона.

В текущем сезоне Соболев провел 13 матчей за "Крылья Советов" и забил 2 гола. 

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