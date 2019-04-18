Эмоциональный пост матери Александра и Кирилла Кокориных о суде

Мать форварда "Зенита" Александра Кокорина Светлана прокомментировала дело, по которому проходят ее двое сыновей (второй - Кирилл Кокорин), а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Сейчас они находятся в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

- Еще полгода назад мы были самой счастливой семьёй на свете! Я не помню дня, чтобы мы не смеялись! Никто даже представить себе не мог, что когда-то, выйдя на улицу в своей любимой стране, которую ты очень любил, тебя могут оскорбить мерзкими словами и потом тебя же и посадят за решетку за это. Твоя правда станет никому не нужна. Вранье всегда было красивее правды! Мои мальчишки, мы пройдем весь этот ужас вместе, - написала Светлана Кокорина в Инстаграме. - Я всегда буду рядом, куда бы вас не отправили. Знаю что вы будете далеко друг от друга первый раз в своей жизни. Нас хотят разлучить на большой срок. Это очень тяжёлое испытание, но я обещаю соединять вас все это время. Мы выдержим. Спасибо вам за вашу поддержку и улыбки, которые и сейчас появляются на ваших лицах. Они очень греют мне душу. Я очень вас люблю (орфография и пунктуация сохранены).

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале