Эмилиано Ригони: "Зениту" очень нужна эта победа, чтобы продолжать борьбу за первое место"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони после матча 19-го тура чемпионата России против "Уфы" (2:1) отметил, что команда не сомневалась в своем успехе. По его словам, победа очень важна для борьбы за чемпионство.

– Удалось ли возвращение? Конечно. Это прекрасное возвращение. Я в отличном состоянии, как в физическом, так и футбольном, – приводит слова Ригони пресс-служба "Зенита". – Рад, что смог начать с передачи и с гола. Рад, что команда победила. Нам очень нужна эта победа, чтобы продолжать борьбу за первое место.

– Не была страха, что после первого гола повториться судьба встречи с "Вильярреалом"?

– Не могу сказать, что думал об этом. Нельзя 90 минут думать на поле о плохом. Скорее мы думали о том, как переломить ход встречи. Что касается прошлой встречи, то мы не смогли дома добиться хорошего результата. Поэтому теперь мы должны думать о сражении в ответном матче.

Сегодня после первого гола промелькнула мысль, что резко станет тяжелее. Однако мы не секунды не сомневались в себе, смогли быстро отыграться и довести игру до победы.

– После матча что сказал Семак, когда закончили громко бить по столу?

– Он пока просто поблагодарил нас за победу. Победы дают массу положительной энергии. Надеюсь, до конца сезона мы еще нанесем массу ударов по столу.