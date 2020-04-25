Элвер Рахимич: «Будет нечестно распределять путевки в еврокубки исходя из текущих позиций команд»

Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич считает, что распределять места в еврокубках по текущим местам команд в таблице чемпионата России будет не очень честно. Красно-синие занимают 5-е место на данный момент.

— Наверное, будет нечестно распределять путевки в еврокубки исходя из текущих позиций команд, — цитируют «Известия» Рахимича. — Единственный справедливый вариант, который я знаю, это доиграть чемпионат и распределить места исходя из реальных результатов. Но никто из нас не представляет, что будет дальше и будет ли возможно полноценно завершить этот сезон.