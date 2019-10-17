Элдор Шомуродов: «Никому не гарантировано место даже в заявке сборной Узбекистана»

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов в интервью «Известиям» отметил, что его статус в сборной Узбекистана не изменился в связи с высокой результативностью в этом сезоне чемпионата России.

— Ваша сборная уже борется за право принять участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Как оцените шансы Узбекистана дебютировать в этом турнире?

— Мы не очень уверенно стартовали в отборочном цикле, сыграв вничью с Палестиной (0:0). После этого понимали, что нам нужно по-любому выигрывать ближайшие матчи. Были максимально заряжены и показали достойный результат. Нужно продолжать двигаться в этом направлении. Пока прошло не так много матчей в квалификации, тяжело рассуждать о перспективах. Все считают нас и Саудовскую Аравию фаворитами группы. Думаю, у нас хорошие шансы.

— После успешного старта в клубном сезоне ваш статус в сборной также окреп?

— Я не могу сказать, что мой статус в национальной команде как-то изменился. Там никому не гарантировано место даже в заявке. Но, если ты хорошо выступаешь за свой клуб, показываешь стабильную игру, то точно окажешься в сборной. Так что всегда надо доказывать то, что ты достоин этого. В каждой игре я максимально мотивирован.

— Правда ли, что большую часть заработанных средств вы ежемесячно отправляете в Узбекистан?

— Да, думаю, это абсолютно нормально, и многие так делают.

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