Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращение «Сочи» оценить работу арбитра Станислава Васильева в матче с «Уралом», информирует сайт РФС.

Комиссия постановила, что судья ошибочно не удалил защитника «Урала»Игоря Калинина на 1-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока несут риск нанесения серьезной травмы сопернику за счет применения шипов и чрезмерной силы значительно выше голеностопа.

Кроме того, по мнению комиссии, судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 13-й минуте матча.

Как отмечается, имевший место контакт между защитником «Урала» Владимиром Рыковым и нападающим «Сочи» Михой Мевля незначителен и недостаточен для принятия решения о назначении 11-метрового удара.