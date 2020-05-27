Экс-жена Аршавина: «Виделась с Андреем один раз за шесть лет»

Бывшая жена экс-форварда сборной России Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала об отношениях с бывшим мужем.

— Виделась с Андреем один-единственный раз, и все, — сказала Барановская в интервью Youtube-каналу «Макарена». — За 6-6,5 лет. Считаю, что это чудовищно.

Я тогда делала много каких шагов, но игра в одни ворота когда-то прекращается. Кто бы стал смотреть футбол, если бы играли только в одни ворота, правильно? Это, наверное, очень странно.

Имея троих детей, ты имеешь как минимум три серьезных повода в год — их дни рождения. И при этом не встретиться... Это странно!