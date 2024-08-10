Экс-защитник сборной России Евсиков объяснил, почему ни разу не сыграл за «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива» Денис Евсиков объяснил, почему ни разу не играл за московский клуб при Юрии Семине.

— К Юрию Палычу вообще вопросов нет. Он мне объяснил, что я пришел в конце сборов, когда состав уже наигран. Сами посудите: я — игрок обороны, а в защите лучший левый защитник чемпионата Лекхето, справа игрок сборной России Евсеев, в центре игрок сборной Грузии Асатиани, а персональщики — также сборники Нижегородов и Сенников. Любой тренер в этой ситуации не станет рисковать и внедрять кого-то нового. Тогда «Локо» с первого тура вышел на первое место и никого не пустил туда до финиша. Семин предлагал пойти в аренду, чтобы получить игровую практику, а потом вернуться и начать все с чистого листа.

— А вы?

— Варианта с арендой не было, но появилось хорошее предложение из «Терека» и я согласился подписать контракт.

Летом 2004-го Евсиков подписал контракт с «Тереком».