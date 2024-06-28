Экс-защитник «Балтики» Кузьмин продолжит карьеру в «Акроне»
Бывший защитник «Балтики» Максим Кузьмин стал игроком «Акрона», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
«Приветствуем Максима и желаем ему успехов в составе «Акрона» на полях РПЛ!» — говорится в заявлении команды.
28-летний Кузьмин является воспитанником «Акрон-Академии Коноплева». С 2019 года защитник выступал за «Балтику», а до этого играл в «Динамо» и «Факеле». Всего футболист провел больше трехсот матчей за карьеру, 33 из которых пришлись на РПЛ, а 183 — на Мелбет-Первую лигу.
По итогам сезона-2023/24 «Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ. Команда из Тольятти в стыковых матчах победила «Урал».
Источник: https://t.me/fcakron/8352
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