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Экс-защитник «Балтики» Кузьмин продолжит карьеру в «Акроне»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Балтики» Максим Кузьмин стал игроком «Акрона», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Приветствуем Максима и желаем ему успехов в составе «Акрона» на полях РПЛ!» — говорится в заявлении команды.

28-летний Кузьмин является воспитанником «Акрон-Академии Коноплева». С 2019 года защитник выступал за «Балтику», а до этого играл в «Динамо» и «Факеле». Всего футболист провел больше трехсот матчей за карьеру, 33 из которых пришлись на РПЛ, а 183 — на Мелбет-Первую лигу.

По итогам сезона-2023/24 «Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ. Команда из Тольятти в стыковых матчах победила «Урал».

Источник: https://t.me/fcakron/8352
Максим Кузьмин
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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