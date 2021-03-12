Экс-тренер «Динамо» Точилин оценил состояние команды перед матчем со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Точилин перед матчем 22-го тура чемпионата России бело-голубых со «Спартаком» оценил состояние московской команды.

«У «Динамо» есть проблемы, и тот же «Ахмат» после возобновления чемпионата показал, что с «Динамо» можно играть. С матчем против «Тамбова» все понятно, там команда разобранная, победили на классе. Но «Динамо» Черчесова и Силкина было намного сильнее и статуснее.



«Спартак» прибавляет от матча к матчу, и сейчас мы увидим совсем другую команду, нежели была в кубковой игре», — цитирует Точилина «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 13 марта. Начало — в 19.00 мск. После 21 тура чемпионата России красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице, бело-голубые расположились на 5-й строчке.