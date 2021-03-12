Экс-тренер «Динамо» Точилин оценил состояние команды перед матчем со «Спартаком»
Бывший главный тренер «Динамо» Александр Точилин перед матчем 22-го тура чемпионата России бело-голубых со «Спартаком» оценил состояние московской команды.
«У «Динамо» есть проблемы, и тот же «Ахмат» после возобновления чемпионата показал, что с «Динамо» можно играть. С матчем против «Тамбова» все понятно, там команда разобранная, победили на классе. Но «Динамо» Черчесова и Силкина было намного сильнее и статуснее.
«Спартак» прибавляет от матча к матчу, и сейчас мы увидим совсем другую команду, нежели была в кубковой игре», — цитирует Точилина «РБ Спорт».
Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 13 марта. Начало — в 19.00 мск. После 21 тура чемпионата России красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице, бело-голубые расположились на 5-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tochilin-prezhdevremenno-govorit-chto-dinamo-shvartsa-sil-naya-komanda/
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