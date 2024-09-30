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Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «200 миллионов по контракту Федотова? Насколько знаю, сумма меньше»

Руслан Минаев
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Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко поделился мнением о компенсации Владимиру Федотову после отставки из клуба.

— Практически сразу после увольнения Федотов подал на ЦСКА в суд и сейчас добивается выплату неустойки в 200 миллионов рублей. Какая часть из этой суммы пойдет вам?

— Нисколько, — цитирует Фоменко Sport24. — Я же сказал в начале интервью, что мой контракт просто закончился. А с Валентинычем его разорвали.

— То есть 200 миллионов пойдут ему одному?

— Насколько знаю, сумма меньше. Это все, что я могу сказать вам по этому вопросу.

6 августа стало известно, что палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. 57-летний специалист хотел отсудить у армейцев 200 миллионов рублей из-за своего увольнения.

Позже спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Федотова, сообщил, что они обжалуют решение РФС в CAS.

25 сентября РИА «Новости» сообщило, что Федотов подал на ЦСКА заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.

Источник: Sport24
Владимир Федотов (тренер)
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
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 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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Оренбург – Пари НН
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 2 : 0
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29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
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