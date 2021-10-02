Экс-судья Федотов — о решении арбитров в конце матча ЦСКА — «Краснодар»: «Ошибается Москалев и ошибается Казарцев»
Российский арбитр Игорь Федотов высказался о спорном эпизоде, который произошел в концовке матча 10-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0).
Уже в компенсированное время мяч попал в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву. Арбитр Владимир Москалев не зафиксировал нарушение правил.
«Ошибается Москалев и ошибается Казарцев. Рука находится в неестественном положении. Правильное решение: 11-ти метровый удар», — написал Федотов в Twitter.
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