Экс-спортивный директор «Эвертона» рассказал, интересовался ли клуб Головиным
Бывший спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс прокомментировал «СЭ» информацию об интересе английского клуба к российскому хавбеку «Монако» Александру Головину. Брандс покинул клуб 6-го декабря.
«До моего ухода интереса к Головину не было», — сказал Брандс «СЭ».
Ранее The Athletic сообщил, что на трансфере 25-летнего россиянина настаивает главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес.
В текущем сезоне Головин провел 23 матча за монегасков, забил три гола и сделал пять результативных передач.
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