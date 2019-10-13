Экс-игрок «Зенита» признался, что получал предложения от трех английских топ-команд

Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио признался, что мог оказаться в английской премьер-лиге.

— В детстве моими кумирами были Лэмпард и Джеррард, поэтому часто смотрел игры чемпионата Англии, — заявил Маркизио в интервью Daily Mail. — Ритм игры, физическая готовность футболистов, атмосфера на их матчах всегда поражала меня.

Я бы оказался в АПЛ, если бы не мечтал провести всю карьеру в «Ювентусе». Во мне проявляли заинтересованность «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси», но до финальной стадии переговоры никогда не доходили.

Чем я буду заниматься дальше? Пока не могу ответить на этот вопрос.

Последним местом работы хавбека был «Зенит», с которым он стал чемпионом России-2018/19. В составе сине-бело-голубых Маркизио принял участие в 9 матчах премьер-лиги и забил 2 гола.