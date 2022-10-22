Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о предстоящем матче красно-белых против «Химок» в 14-м туре РПЛ.

«Конечно, «Спартак» в завтрашнем матче фаворит, но в «Химках» достаточно много футболистов со спартаковским прошлым. Они будут очень мотивированы, захотят что-то доказать. Не думаю, что игра получится легкой для «Спартака». Очки терять нельзя. То, что не будет Абаскаля — ничего страшного. Он будет и в раздевалке, и на трибуне. Навряд ли его отсутствие повлияет на ход матча», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 (мск).

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Химки» идут 15-ми (9 очков).